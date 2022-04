Brave et DuckDuckGo partent en guerre contre les liens AMP de Google

Bien que l’effort n’ait pas été concerté, les deux compères ont annoncé presque en même temps des initiatives pour lutter contre les pages AMP de Google.

Ces dernières, conçues pour les navigateurs mobiles, ont l’avantage d’être rapides à charger. Elles ont cependant le gros inconvénient d’être d’abord chargées sur les serveurs de Google, qui en fournissent ensuite une version simplifiée au navigateur. Problème, Google est alors en mesure de renforcer le suivi des utilisateurs. En outre, les pages AMP ont la priorité dans les résultats de recherche.

Le navigateur Brave, qui fait de la vie privée son dada, propose le mécanisme De-AMP. Il analyse les liens et URL pour, si besoin, les réécrire afin de renvoyer vers les pages « normales ». Si Brave ne parvient pas à réécrire l’adresse, il continuera de surveiller ce qui se passe, pour rediriger l’internaute avant le rendu de la page AMP et ainsi empêcher l’exécution de son code.

Même chose à peu près chez DuckDuckGo, pour ses applications et extensions, dont la version mobile pour Android et iOS. Le mécanisme essaiera autant que possible de rediriger vers la version originale de la page. En cas d’échec, DuckDuckGo renverra vers la page de l’éditeur du site.

Il y a fort à parier que d’autres navigateurs suivent cette trajectoire. On pense notamment à Vivaldi, qui dispose lui aussi de nombreuses fonctions dévolues à la vie privée. La tentation existe peut-être aussi pour Firefox, mais la fonction serait probablement perçue comme une déclaration de guerre à l’entreprise qui paye la plupart des factures.