Amazon EU : +17 % de chiffres d'affaires, toujours des pertes et aucun impôt sur le revenu

Amazon EU Sarl, qui combine les revenus cumulés par ses activités de commerce électronique au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, Italie, Espagne, Pologne, Suède et Pays-Bas, a « enregistré un chiffre d'affaires de 51,3 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 17 % par rapport à 43,8 milliards d'euros en 2020 », relève Bloomberg.

Elle n'en a pas moins « déclaré 1,16 milliard d'euros (1,26 milliard de dollars) de pertes en 2021, ce qui a permis à l'entreprise de ne payer aucun impôt sur le revenu et de recevoir 1 milliard d'euros de crédits d'impôt » : « L'unité a enregistré 37 milliards d'euros de "matières premières et consommables" et 15 milliards de "charges externes", ce qui a entraîné la perte annuelle ».

« Nous investissons massivement dans la création d'emplois et d'infrastructures à travers l'Europe - plus de 100 milliards d'euros depuis 2010 », répond un porte-parole d'Amazon.

« L'impôt sur les sociétés est basé sur les bénéfices, pas sur les revenus, et l'année dernière, Amazon EU Sarl a enregistré une perte alors que nous avons ouvert plus de 50 nouveaux sites à travers l'Europe et créé plus de 65 000 emplois bien rémunérés, portant notre effectif permanent européen total à plus de 200 000 ».