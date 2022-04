QNAP TS-435XeU : un NAS rackable de faible profondeur avec SoC Marvell, 2,5 Gb/s et 10 Gb/s

Il y a quelques semaines, le constructeur dévoilait ses NAS TS-464eU et TS-864eU(-RP) rackables avec une profondeur réduite afin de s'installer dans des baies plus petites. Le TS-435XeU reprend le même principe ; il mesure en effet 43,3 x 430 x 292,12 mm (H x L x p).

À l'intérieur on y retrouve un SoC Marvell Octeon TX2 CN9130/CN9131 (ARMv8 Cortex-A72, quatre cœurs) avec 4 Go de mémoire (DDR4 SO-DIMM) extensibles jusqu'à 32 Go. Comme son nom l'indique, le NAS propose quatre emplacements de 3,5" et deux M.2 2280 pour des SSD, mais en PCIe 3.0 x1 seulement.

La connectique comprend deux ports Ethernet à 2,5 Gb/s et deux autres à 10 Gb/s au format SFP+ cette fois-ci. Les caractéristiques techniques sont disponibles sur cette page.

QNAP ne donne pas de tarif, mais on le trouve chez LDLC pour 745 euros.