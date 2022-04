Apple annonce que ses produits ont utilisé presque 20 % de matériaux recyclés en 2021

Il s’agit certes d’une communication de l’entreprise, mais elle n’en reste pas moins intéressante sur ce qu’elle dit de l’époque actuelle et des changements d’attitude envers la consommation de ressources qui s’amenuisent, en particulier les terres rares.

Ce score, le plus élevé atteint par l’entreprise jusqu’à présent, s’accompagne d’autres évolutions significatives. Par exemple, de l’or certifié recyclé a été utilisé pour la première fois. La part d’autres matériaux recyclés, comme les terres rares, le tungstène et le cobalt, a doublé en un an.

Apple présente au passage plusieurs de ses machines, dont une nommée Taz, spécialisée dans le retrait des aimants dans les modules audio pour récolter plus facilement les terres rares. Daisy, le robot dévolu au désassemblage des iPhone, est maintenant compatible avec 23 modèles et en traite 1,2 millions d’unités par an. Un autre, Dave, se focalise sur la récupération des moteurs Taptic.

À noter que la technologie du robot Daisy est disponible sous licence, afin que d’autres entreprises puissent construire des robots de désassemblage.

La communication d’Apple, comme d’habitude, ne doit rien au hasard. Elle s’inscrit dans un courant plus large d’un recyclage considéré non plus seulement comme une pratique écologique vertueuse, mais comme un impératif économique. D’autre part, le Jour de la Terre aura lieu le 22 avril et Apple a lancé une opération : pour chaque achat réalisé avec Apple Pay sur Apple.com, l’App Store dans un Apple Store, 1 dollar sera reversé à WWF.