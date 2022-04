Blizzard présente Dragonflight, la nouvelle extension de World of Warcraft

Une cinématique sublime – comme toujours chez Blizzard –, mais moins intense que les précédentes a été révélée hier soir à 18h. Il s’agissait de la nouvelle extension du MMO de l’éditeur, baptisée Dragonflight.

Les Îles Draconiques seront à l’honneur, a priori cachées jusqu’à présent sur instruction des dragons, pour laisser à Azeroth le temps de guérir de ses blessures. Elles sont de nouveau visibles et les joueurs seront invités à aller voir ce que signifie ce retour, sans que l’on sache pour l’instant qui sera le grand antagoniste de l’histoire.

En plus de visiter le berceau des dragons, les joueurs pourront découvrir une nouvelle race, les Dracthyrs. Ils ne pourront être utilisés qu’avec la classe Évocateur, qui contient deux spécialisations : Dévastation (DPS distance) et Préservation (Soin). Comme le chevalier de la mort, il s’agira d’une classe héroïque qui débutera niveau 58.

Certains éléments de très longue date seront enfin retouchés, notamment les talents qui reviennent à un système d’arbres. Il y en aura deux à chaque fois : un pour la classe des fonctions utilitaires, l’autre pour la spécialisation activée, liée directement à l’efficacité des capacités.

L’interface va subir une large modernisation, avec des éléments plus discrets et surtout éditables. Il sera possible, pour la première fois, sans passer par des extensions, de bouger les éléments comme on le souhaite. Les configurations pourront être enregistrées et liées à des spécialisations.

Les métiers seront eux aussi largement revus, avec notamment un système de qualité qui n’est pas sans rappeler Final Fantasy XIV, sans aller aussi loin dans la complexité/richesse. Il sera également possible pour les joueurs d’en commissionner d’autres afin qu’ils réalisent des commandes, moyennement finance. Les spécialisations de métiers seront de retour et un équipement spécifique sera disponible.

Le continent sera, selon Blizzard, un des plus grands ajoutés lors d’une extension. Le vol y sera disponible dès le départ, mais sous une forme particulière : une compétence de monte à dos de dragon, qui se renforcera tout au long de l’extension. Le dragon pourra être personnalisé et effectué des manœuvres plus poussées avec le temps. Sa vitesse augmentera également.

Curieusement, Blizzard n’a donné aucune période de sortie, et il faut sans doute s’attendre à début 2023, d’autant que Wrath of the Lich King sortira avant la fin de l’année sur la branche Classic. Les précommandes n’ont pas ouvert non plus. Il est possible en revanche de s’inscrire pour participer aux phases alpha et bêta, comme toujours sans garantie d’être sélectionné.