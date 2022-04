Linux Mint Debian Edition 5 a maintenant son outil de migration (en bêta)

Passer d’une version de Linux Mint a une autre a toujours été l’un des points faibles de la distribution. Alors qu’elle s’adresse volontiers aux nouveaux venus, cette étape – en général simple sur les autres plateformes – nécessite de plonger les mains dans le terminal et d'enchaîner les commandes.

Il y a deux semaines, l’équipe a officialisé la future Linux Mint 21, avec sa base Ubuntu 22.04 et son noyau Linux 5.15 LTS. À cette occasion, Clément Lefebvre, à la tête du projet Mint, a également annoncé un nouvel utilitaire graphique pour gérer cette transition. Il sera disponible en même temps que Linux Mint 21, qui porte le doux nom de Vanessa.

En attendant, la branche Debian Edition a les honneurs des premiers tests. Une bêta d’Upgrade Tool est ainsi disponible. L’interface est graphique, mais l’outil s’installe et se lance pour l’instant en ligne de commande.

Pour l’installation :

apt u pdate

apt install mintupgrade

pour lancer Upgrade Tool :

sudo mintupgrade

Une fois l’opération terminée, on le supprime et on redémarre l’ordinateur :

apt remove mintupgrade

sudo reboot

Attention, il s’agit bien d’une bêta, avec les bugs que cela peut entraîner. Ces derniers peuvent être signalés dans la section idoine du dépôt GitHub. Clément Lefebvre rappelle que pour éviter tout risque, une sauvegarde dans TimeShift s’impose. Elle pourra être restaurée en cas d’échec.