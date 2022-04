Windows 10 : la version 21H2 désormais disponible chez tout le monde

On a tendance à l’oublier, mais Windows 10 est toujours là, même si Windows 11 vampirise l’actualité. Et pour cause : c’est à lui que sont désormais offertes les nouveautés.

La version 21H2 de Windows 10 n’offre aucun changement visible. Il s’agit d’une collection un peu plus importante de correctifs, ainsi que plusieurs améliorations sous le capot pour s’assurer que le système reste en phase avec la proportion croissante de machines Windows 11. Et c’est tout.

L’installation dans Windows Update ne sera guère plus longue que pour un Patch Tuesday, les prérequis matériels ne changent et beaucoup ne se rendront sans doute pas compte que la version a changé. Les signes d’une mise à jour réussie, en quelque sorte.

Microsoft précise, dans la page du cycle de vie des versions, que Windows 10 aura dorénavant une mise à jour fonctionnelle une fois par an, en novembre. Il s'agit probablement d'une volonté de synchroniser les versions majeures de ses deux systèmes.

Pour rappel, Microsoft compte se débarrasser de Windows 10 le 14 octobre 2025. D’ici là, la situation pourrait évoluer, notamment si sa part de marché n’a pas assez fondu. L’éditeur a tout intérêt d’ici là à répondre aux demandes du public, notamment sur les fonctions disparues et celles réclamées de longue date, comme nous l'avions souligné dans notre article.