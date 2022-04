Shenzhou 13 : après six mois dans l'espace, les trois astronautes chinois sont de retour sur Terre

La Chine est en train de construire Tiangong, sa propre station spatiale. Le premier module Tianhe est en orbite depuis maintenant presque un an.

Avec la mission Shenzhou 12, trois astronautes chinois (ou taïkonautes) ont été envoyés dans l'espace pendant trois mois, de juin à septembre. Sans attendre, Shenzhou 13 a décollé en octobre 2021 avec de nouveau trois membres d'équipage, qui se sont à leur tour installés dans la Station spatiale chinoise.

Ils viennent de revenir sur Terre sans encombre, après avoir passé six mois dans l'espace. C'est un record pour des astronautes chinois, mais d'autres sont déjà restés plus longtemps en orbite, notamment l'américain Mark Vande Hei qui vient d'y passer une année.

En 2022, deux modules baptisés Wengtian et Mengtian doivent venir s'ajouter à Tiangong. D'autres missions cargo et habités sont également dans les cartons. La Chine a de grandes ambitions dans le spatial, aussi bien en orbite que sur la Lune et Mars.