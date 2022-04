Rachat de Twitter : Elon Musk précise sa pensée, le Conseil est dans un « processus rigoureux »

Hier, Elon Musk annonçait officiellement son intention de racheter Twitter en intégralité, puis de sortir le réseau social de la bourse. Depuis, il a donné quelques précisions, tandis que le conseil d’administration de Twitter n’a pour le moment pas réagi officiellement.

« Ce n’est pas une façon de gagner de l’argent […] Ma conviction profonde est qu’il est extrêmement important pour l’avenir de notre civilisation d’avoir une plateforme publique avec une confiance maximale et fortement inclusive », comme le rapporte CNN.

Il revient ensuite sur les questions de modération et les algorithmes liés. « Le code source devrait être sur Github afin que les gens puissent le parcourir et dire : "Je vois un problème ici", "Je ne suis pas d'accord avec cela". Ils pourraient mettre en évidence des problèmes, suggérer des modifications ».

The Verge explique que Parag Agrawal (CEO de Twitter) s’est prêté à une session de questions/réponses avec les employés du réseau social, sans apporter de réponse précise sur le sujet du jour, que ce soit sur les délais ou l’orientation vers laquelle penche actuellement la balance.

Seules certitudes : un « processus rigoureux » et une décision qui sera prise « dans le meilleur intérêt des actionnaires ». Selon The Information, le Conseil d’administration ne verrait pas cette offre d’un bon œil et pourrait décider de la « combattre ». Différentes pistes seraient sur la table selon Bloomberg.

Pour Elon Musk, « il serait totalement impensable de ne pas soumettre cette offre au vote des actionnaires. Ils sont propriétaires de l'entreprise, pas le conseil d'administration ». Bref, chacun commence déjà à avancer ses pions.

Et si le rachat devait échouer ? Le patron de Tesla et SpaceX affirme avoir d’autres idées « diverses », mais refuse pour le moment d’en dire davantage sur le sujet.