Reprise de Sigfox : le tribunal de commerce de Toulouse repousse d’une semaine sa décision

Placée en redressement judiciaire au début de l’année (pour six mois), la société est à la recherche d’un repreneur. Le Service public rappelle que cette procédure « est applicable aux entreprises qui sont en état de cessation des paiements, mais qui peuvent continuer à maintenir les activités et l'emploi ».

LeMagIT rappelle que trois candidats sont toujours en lice : Actility, UnaBiz et OTEIS France. UnaBiz aurait la préférence des salariés, selon le Comité social et économique (CSE), mais cette société est basée à Singapour. « Pour que la reprise soit possible, le ministère de l’Économie doit délivrer une autorisation d’investissements étrangers en France (IEF) », expliquent nos confrères. Selon le ministère, le dossier est toujours en cours d’instruction.

« Différentes sources proches du dossier ont indiqué au CSE de Sigfox que le ministère de l’Économie temporisait et ne donnerait pas son accord avant le second tour de l’élection présidentielle prévu le 24 avril. Problème : le tribunal de Commerce de Toulouse doit rendre sa décision ce jeudi 14 avril », ajoute LeMagIT. Henri Bong, co-fondateur et co-CEO d’UnaBiz a publié une lettre ouverte destinée à Emmanuel Macron.

Finalement, « le tribunal de commerce de Toulouse a décidé de repousser sa décision d'une semaine, au 21 avril. Le tribunal a confirmé que Bercy n'a pas délivré l'autorisation IEF à UnaBiz et s'accorde donc un délai d'une semaine pour rendre son verdict », indiquent enfin nos collègues.