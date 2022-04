France Transfert : un outil « dédié aux agents de l’État pour l’envoi de fichiers volumineux »

Ce service est proposé par l’État et permet de transférer des fichiers volumineux : jusqu’à 20 Go par envoi, avec un maximum de 2 Go par fichier.

Il « permet de partager, en toute sécurité, des fichiers et dossiers entre agents de l’État, mais aussi avec tous leurs interlocuteurs extérieurs (usagers, partenaires, prestataires…), dans les deux sens ».

Attention tout de même : il ne peut s’agir que de données « non sensibles ». Autre impératif : « Il est nécessaire que l'expéditeur ou que l'ensemble des destinataires soi(en)t un/des agent(s) de l'État ».

« Dès ses prémices, la direction interministérielle du numérique (DINUM) a aidé la solution à émerger et accompagné et soutenu sa création, dans l’objectif d’en faire une solution interministérielle ». Ce projet était en préparation depuis deux ans avant d’être déployé à grande échelle.

« Ces deux derniers mois, France transfert a enregistré pas moins de 10 500 envois et 15 000 téléchargements ». Il « a bénéficié tout d’abord d’une aide financière du programme d’investissements d’avenir, puis du plan France Relance ».