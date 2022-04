Google lance discrètement « Switch To Android » sur l'App Store d'IOS

« Google se prépare à lancer une toute nouvelle façon de passer des iPhones d'Apple à un appareil Android », croit savoir 9to5google, qui a découvert une nouvelle application dédiée sur l'App Store mais non répertoriée, « une fonctionnalité qu'Apple n'a lancée que récemment ».

Switch To Android propose en effet de « déplacer rapidement et en toute sécurité vos types de données les plus importants (photos, vidéos, contacts et événements de calendrier) vers un tout nouvel appareil Android sans câbles compliqués ».

« Le site Web Switch to Android de Google n'a pas encore été mis à jour pour indiquer que la nouvelle application est disponible et la société n'a pas officiellement annoncé son lancement », relève TechCrunch :

« L'application n'apparaît pas non plus sur la page des développeurs de Google sur l'App Store ou dans les résultats de recherche de l'App Store. Il ne peut être trouvé qu'en cliquant sur le lien direct. »