Les chiffres officiels du premier tour de la présidentielle, après écrémage de plusieurs irrégularités

« Les deux candidats habilités à se présenter au second tour de l'élection du Président de la République sont : Monsieur Emmanuel MACRON et Madame Marine LE PEN ». Comme prévu, le Conseil constitutionnel a officialisé les noms des deux candidats pour le second tour de la présidentielle.

Au même moment, il a écrémé plusieurs opérations électorales qui ne se sont pas vraiment déroulées dans les règles de l’art du Code électoral.

On découvre ainsi quelques pépites. À Fakarava, commune de Polynésie française, « le tract d'un candidat a été agrafé à certaines enveloppes adressées à chaque électeur contenant les déclarations des candidats ainsi que les bulletins de vote à leur nom ». Des faits suffisamment graves pour être de nature à altérer la sincérité du scrutin ». Les 635 suffrages exprimés ont été annulés.

Même funeste issue à Léchelle, dans le Pas-de-Calais, où « le maire avait pris l'initiative d'organiser les opérations de vote à son domicile ».

À Dénipaire, dans les Vosges, « le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a été, de manière agressive, empêché d'exercer sa mission de contrôle par le président du bureau de vote ». À Grasse, dans les Alpes-Maritimes, « le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté, lors de son passage, que l'urne était ouverte, de sorte qu'il était possible d'y introduire des bulletins de vote par une autre ouverture que celle prévue à cette fin ».

Autre morceau de choix, « dans le bureau de vote n° 308 de Nice (Alpes-Maritimes), dans lequel 475 suffrages ont été exprimés, la commission départementale de recensement a relevé des discordances importantes et inexpliquées entre le nombre de suffrages exprimés, le nombre de bulletins blancs ou nuls et le nombre des émargements ».

Pour les résultats définitifs du premier tour, voilà les chiffres officialisés :