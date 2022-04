Guerre en Ukraine : L’ESA veut toujours décrocher la Lune, ExoMars dans l’expectative

Le Conseil de l’Agence spatiale européenne s’est réuni le 13 avril afin de prendre connaissance des travaux et des conclusions de son directeur général sur « toutes les activités actuellement conduites par l’Agence en collaboration avec la Russie et l’Ukraine ».

Pour commencer, « l’ESA suspend les activités conduites en coopération avec la Russie au titre des missions Luna‑25, Luna-26 et Luna-27. Comme pour la mission ExoMars, l’agression russe à l’égard de l’Ukraine et les sanctions qui en résultent constituent un changement fondamental de circonstances et mettent l’ESA dans l’impossibilité de mener à bien la coopération prévue à des fins d’exploration lunaire ».

Les objectifs scientifiques de ces missions restent importants et une alternative a été trouvée : « Une autre occasion de vol a déjà été trouvée, à bord d’une mission NASA de services commerciaux de transport de charge utile vers la Lune (CLPS), pour Prospect, ensemble constitué d’une "foreuse lunaire" et d’instruments d’analyse des substances volatiles, qui devait être embarqué à bord de Luna-27 ».

De plus, « l’ESA s’occupe d’ores et déjà de l’approvisionnement auprès d’un fournisseur de services de lancements commerciaux d’une nouvelle occasion de vol destinée à tester la caméra de navigation de l’ESA baptisée Pilot‑D (prévue pour la mission Luna-25) ».

L’Agence « est en train de définir une nouvelle marche à suivre concernant le système d’évitement des dangers et d’atterrissage de précision Pilot (destiné à la mission Luna‑27) […] Par ailleurs, le Directeur général de l’ESA et le Président de l’agence spatiale japonaise (JAXA) ont signé la semaine dernière un accord relatif à l’emport, à bord de la mission de robot mobile lunaire Lupex menée conjointement par la JAXA et l’ISRO, du spectromètre de masse exosphérique (EMS) de l’ESA ».

Bref, l’Agence spatiale européenne explique que « s’allonge encore la liste des instruments européens qui décolleront à destination de la Lune au cours des prochaines années ».

Il est enfin de nouveau question de la mission ExoMars et de son rover Rosalind Franklin qui ont tous les deux passé « avec succès le cap de la revue d’aptitude au vol ». La coopération avec Roscosmos étant suspendue, « la mission ne sera pas lancée en septembre cette année. Thales Alenia Space (Italie) mène donc actuellement une étude prioritaire visant à évaluer très rapidement les différentes solutions qui permettront d’aller de l’avant ».