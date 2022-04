Meta prélèvera 47,5 % de commissions sur les ventes effectuées sur son metaverse

Meta facturera des frais pouvant aller jusqu'à 47,5 % du prix de vente des marchandises virtuelles commercialisées sur son metaverse, relève Business Insider. Et ce, alors que Meta et son PDG Mark Zuckerberg avaient pourtant vertement critiqué Apple « pour avoir facturé aux développeurs des frais de 30 % pour les achats intégrés via l'App Store ».

Meta prélève en effet 30 % sur les ventes réalisées sur Meta Quest, son système de réalité virtuelle, anciennement connu sous le nom d'Oculus. Horizon Worlds, le metaverse de Meta, prélèvera en plus des frais de vente de 25 %, ce qui ne laissera aux vendeurs que 52,5 % du prix de ce qu'il vend.

« Si un créateur vend un article pour 1,00 $, les frais de Meta Quest Store seraient de 0,30 $ et les frais de la plate-forme Horizon seraient de 0,17 $ (25 % du reste), laissant 0,53 $ au créateur avant toute taxe applicable », a reconnu un porte-parole de Meta.

« Nous pensons que c'est un taux assez compétitif sur le marché. Nous croyons que les autres plateformes peuvent avoir leur part », explique à The Verge Vivek Sharma, vice-président d'Horizon chez Meta.