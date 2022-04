FairCarboN : 40 millions d’euros pour atténuer le climat et viser « la neutralité carbone »

le CNRS et INRAE (L’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) pilotent ce programme et équipement prioritaire de recherche (PEPR) qui « entend développer la contribution des écosystèmes continentaux à l’atténuation du changement climatique et à la neutralité carbone ».

il dispose d'un budget de 40 millions d’euros sur 6 ans et vient de lancer son « premier appel à projets ouvert en avril et soutiendra par ailleurs cinq projets ciblés [avec un budget de 1,5 à 7 millions d'euros chacun, ndlr], afin de renforcer les dialogues inter­disciplinaires, multi-milieux et multi-acteurs ».

Le CNRS propose également une interview maison de Pierre Barré, co-directeur du PEPR avec Sylvie Recous (INRAE). Il détaille les enjeux, le financement et le calendrier.