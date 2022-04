Un concours de visualisation des flux de la copie privée

L’association Toulouse Dataviz (TDV) a organisé son « HACKAVIZ », présenté comme « un concours de visualisation de données en temps limité, seul ou en équipe, doté de récompenses, ouvert à un très large public ».

Pour la cinquième édition de son concours, l’association a mis sur la table des participants le jeu de données d’AidesCreation.org. Une plateforme qui retrace les affectations des 25 % des flux de redevances pour copie privée que les sociétés de gestion collective doivent consacrer au financement des festivals, des actions de lobbying et autres chasses aux pirates.

Cette plateforme a pour origine notre procédure CADA lancée en 2013, comme résumé dans notre fil Twitter ou dans cette actualité. Ému par la seule mise à disposition de rapports en version papier, le député Marcel Rogemont avait déposé un amendement pour contraindre cette ouverture. Depuis, l’open data obligatoire de ce jeu de données est consacré dans le Code de la propriété intellectuelle.

Parmi les gagnants, relevons le projet signé Reunan Bellec qui a voulu montrer « quels sont les domaines les plus impactés » par le flux des 25 %. Dans cette autre visualisation, signée Joachim Béaslas et Guillaume Poullain, l’idée a été de savoir s’il y avait ou non un effet Covid.