Google Play veut bloquer l'installation des applications Android obsolètes

Google Play va empêcher les utilisateurs de terminaux Android de pouvoir installer des applications ne disposant pas de ses dernières fonctionnalités de confidentialité et de sécurité.

À compter du 1er novembre 2022, les applications devront « cibler le niveau d'API 31 ou supérieur » de Google Play et « s'adapter aux changements de comportement dans Android 12 ». Faute de quoi il ne sera plus possible de les installer.

« La bonne nouvelle est que la grande majorité des applications sur Google Play respectent déjà ces normes », précise le communiqué. « Pour les autres applications, nous savons que cela nécessitera une attention supplémentaire, c'est pourquoi nous informons les développeurs bien à l'avance et fournissons des ressources à ceux qui en ont besoin ».

Les nombreuses autres mises à jour des politiques et exigences de Google Play sont consultables sur cette page.