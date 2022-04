La technologie de Palantir est en orbite dans un satellite de Satellogic

La société américaine est spécialisée dans le traitement des mégadonnées, notamment pour des gouvernements et des services de renseignements.

Un satellite NewSat de Satellogic avec la technologie Edge AI de Palantir a été mis en orbite via une fusée Falcon 9 de SpaceX. Le lancement a été effectué le 1er avril durant la mission Transporter 4 qui embarquait pas moins de 40 charges utiles.

Le but est sans surprise de « traiter les données d'imagerie en orbite, en supprimant le bruit de la masse de données afin de tirer le meilleur parti de la bande passante limitée, et ainsi offrir davantage d'opportunités aux clients d’obtenir des données en temps quasiment réel et à grande échelle ».

Satellogic dispose désormais de 22 satellites en orbite et compte passer sa flotte à 34 d’ici le premier trimestre 2023, et 200 d’ici 2025. La société disposera alors de la capacité d’avoir des données quotidiennement mise à jour n’importe où sur Terre.