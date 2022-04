Noctua NH-D12L : un ventirad de 145 mm de haut avec un ventilateur de 120 mm

Le fabricant ne tarit pas d’éloges pour présenter son dernier ventirad : il se « caractérise par une faible hauteur et permet ainsi de combiner d’incroyables performances de refroidissement et de silence avec une compatibilité boîtier accrue ».

Avec une hauteur de 145 mm, il est notamment pensé pour être installé « au sein de racks 4U ». À titre de comparaison, les NH-U12A et NH-U12S mesurent 158 mm de hauteur. Une comparaison maison entre ces différents modèles est disponible sur cette page.

Il dispose de cinq caloducs, avec deux « tours » faisant office de radiateur, et un ventilateur à cadre arrondi NF-A12x25r PWM. Un second ventilateur peut être installé en option.

Il est compatible avec tous les sockets actuels du marché (LGA17xx, LGA1200, LGA115x, LGA20xx, AMD AM4 et AM5) grâce à son système de fixation SecuFirm2. De plus, le « NH-D12L peut devenir compatible avec les anciens sockets LGA1366 et LGA775 grâce à l’utilisation du kit de montage optionnel NM-I3, fourni gracieusement par Noctua ».

Noctua annonce un tarif de 89,90 euros.