Seagate et Phison veulent « améliorer le développement et la distribution des SSD NVMe » pour les entreprises

Le premier est spécialiste du stockage, le second des contrôleurs pour SSD. Ils sont partenaires depuis des années et ont décidé de pousser le bouchon un peu plus loin :

« Le partenariat consistera à présent à donner naissance à des solutions qui répondent à l’évolution des besoins des entreprises dans le monde en matière d’infrastructures de stockage de plus haute densité, plus rapides et plus intelligentes, qui complètent le stockage sur disque dur afin de s'adapter à des applications de bout en bout telles que les centres de données ultra-évolutifs, le calcul hautes performances et l'IA ».

Pour les détails sur les produits, on repassera… Il faudra attendre cet été pour en apprendre davantage, précise le communiqué.