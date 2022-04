QNAP HS-264 : un NAS fanless avec 2x 2,5 Gb/s et 2x HDMI 2.0

Le fabricant vient d’annoncer un nouveau venu dans sa gamme de produits pensés pour être installés sous une télévision. Il mesure 41,3 × 302 × 220 mm et propose deux emplacements de 3,5" ou 2,5".

Un processeur Intel Celeron N5105 est aux commandes (4C/4T) avec 8 Go de mémoire, non extensibles. La connectique comprend deux ports Ethernet à 2,5 Gb/s ainsi que deux sorties vidéo HDMI 2.0. Deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A sont également présents.

Le constructeur met en avant une « conception sans ventilateur et à faible vibration [qui] maintient le HS-264 frais et silencieux tout en empêchant l’accumulation de poussière ». On attendra de voir ce qu’en disent les premiers tests afin de confirmer les dires de QNAP.

Le fabricant ne donne pas de prix, mais Top Achat le propose déjà à la vente pour 665 euros. Il est annoncé comme étant en stock.