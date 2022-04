Les fans de Guybrush Threepwood doivent trépigner d’impatience, d‘autant que l’annonce est tout ce qu’il y a de plus officiel avec un site et une vidéo de présentation.

Aux commandes on retrouve Lucasfilm, Devolver Digital et Terrible toybox de Ron Gilbert… à l’origine de The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (ainsi que Maniac Mansion). Le nouveau titre est baptisé Return to Monkey Island.