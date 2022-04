WWDC 2022 (6 au 10 juin) : la conférence Apple sera entièrement virtuelle cette année

La société vient d’annoncer que, comme les deux éditions précédentes, « sa conférence annuelle WWDC (Worldwide Developers Conference) aura lieu du 6 au 10 juin, dans un format entièrement en ligne, et toutes les développeuses et tous les développeurs pourront y assister gratuitement ».

Comme chaque année, il sera question des « dernières innovations d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS ». Le 6 juin, jour d’ouverture, Apple organisera une journée spéciale pour les développeurs et les étudiants à Apple Park « afin de leur permettre de regarder ensemble la Keynote et l’état de l’Union, en même temps que la communauté en ligne ».