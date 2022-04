300 drones forment un QR code qui « rick-rolle » dans le ciel

Ce 1er avril, Sky Elements, une entreprise qui organise des spectacles de drones, a orchestré un ballet de 300 drones formant un QR Code renvoyant les spectateurs au clip YouTube de Rick Astley, « Never Gonna Give You Up ».

« Quand j'ai réalisé que la technologie avait tellement progressé qu'il était possible de créer un QR-Code scannable dans le ciel, je me suis dit qu'il serait possible d'en profiter pour "rick-roller" les gens dans l'air », explique celui qui en a eu l’idée, Jared Guynes, au Dallas Observer.

Ce que la vidéo du canular permet de vérifier : « Nous avons été la première entreprise au monde à "rick-roller" des gens avec des drones ».