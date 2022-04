Le Québec utilisera l'intelligence artificielle pour lutter contre l'échec scolaire

Le ministère de l’Éducation et celui de la Cybersecurité et du Numérique du Québec veulent recueillir et numériser les données scolaires relatives à l'absentéisme, aux mauvais comportements, aux décrochages et au manque d'encadrement afin d' « adapter la réponse des autorités et des équipes pédagogiques aux problèmes d’échec et de déperdition scolaires », rapporte Acteurs Publics :

« Dans l’Outaouais, une région administrative de l’ouest du Québec, un centre a admis que l’utilisation de l’intelligence artificielle avait permis de dépister 90 % des élèves les plus à risque de décrochage scolaire. »

Ils vont y consacrer 10 millions d’euros, dont 2 millions pour le développement d’algorithmes et de modèles prédictifs et 1 million pour la création d’un centre d’expertise en intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation.

S’exprimant sur la sécurité des données, le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, a fait savoir que toutes les mesures avaient été prises pour garantir la confidentialité et la cybersécurité des informations collectées.