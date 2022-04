Twitter confirme travailler sur un bouton « edit », des tests dans « les mois à venir »

L’annonce du 1er avril n’en était finalement pas une… ou alors il s’agissait de prendre la température ? Quoi qu’il en soit, le compte officiel vient de publier un nouveau tweet sur le sujet :

« Maintenant que tout le monde se demande... Oui, nous travaillons sur une fonctionnalité d'édition depuis l'année dernière ! Non, nous n'avons pas eu l'idée suite à un sondage. Nous lancerons une phase de test via Twitter Blue Labs dans les mois à venir pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qu’il est possible de faire ».

Pour le sondage, il s’agit évidemment de celui lancé par Elon Musk avec 73,6 % de oui en faveur d’un bouton pour modifier un tweet, sur plus de 4 millions de votants. Elon Musk qui vient d’ailleurs de rentrer au conseil d’administration de Twitter.

Jay Sullivan, responsable produit chez Twitter, donne quelques détails sur la réflexion en cours : « Sans des éléments tels que des limites de temps, des contrôles et de la transparence sur ce qui a été modifié, "Edit" pourrait être utilisé à mauvais escient pour modifier une conversation publique ».

La société est donc activement à la recherche de « commentaires et d’une réflexion contradictoire avant de lancer "Edit" » : « Nous aborderons cette fonctionnalité avec soin et réflexion et nous partagerons des mises à jour au fur et à mesure ».