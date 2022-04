Stellantis et le CEA collaborent sur « sur la modélisation numérique des batteries »

« Ces modèles, qui permettent d’analyser les stratégies de temps de charge et les mécanismes de dégradation des batteries, ont pour but d'accroître leur durée de vie pour les clients, et de mieux maîtriser les impacts environnementaux des différentes technologies de batteries dans les 5 ans à venir », explique le CEA dans son communiqué.

Stellantis a récemment annoncé son intention de proposer à ses clients des « solutions de mobilité innovantes, propres, sûres, et abordables »… un peu comme tous les fabricants automobiles finalement.

De son côté, le CEA mettra « à disposition de Stellantis sa maîtrise technologique, en considérant toutes les étapes du cycle de vie du produit, de sa conception jusqu'à sa fin de vie », indique Stéphane Siebert, directeur de la recherche technologique.