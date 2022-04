Le réseau social de Trump est un « désastre »

Lancée le 21 février dernier, l'application Truth Social lancée par Donald Trump suite à son expulsion de Twitter est un « désastre » explique à la BBC Joshua Tucker, directeur du Center for Social Media and Politics de la New York University.

Si elle est l'une des applications les plus téléchargées sur l'App Store, en proie à de nombreux problèmes, elle totalise près de 1,5 million de potentiels utilisateurs bloqués dans sa liste d'attente. Et elle n'est pas disponible sur les téléphones Android, non plus que sur les navigateurs web.

Trump y dénombrerait certes 750 000 abonnés, mais n'y a rien publié depuis plus d'un mois.