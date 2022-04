Datacenter et cloud : AMD débourse 1,9 milliard de dollars pour se payer Pensando

Quelques semaines après avoir bouclé le rachat de Xilinx (via un échange d'actions), AMD sort de nouveau le chéquier pour Pensando.

Cette jeune société a été fondée en 2017 et propose une plate-forme de services distribués composée d'un processeur et d'une pile logicielle « qui accélèrent la mise en réseau, la sécurité, le stockage et d’autres services pour les applications cloud, entreprise et périphérie (edge) ».

« Les produits de Pensando sont déjà déployés à grande échelle chez des clients, notamment Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure et Oracle Cloud », explique AMD.

La transaction devrait être finalisée durant le second trimestre 2022.