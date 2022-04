Le Time désigne NSO comme l'une des 100 entreprises les plus influentes en 2022

NSO, l'entreprise israélienne commercialisant le logiciel espion Pegasus, a annoncé une « grande nouvelle » ce 1er avril, et ce n’était pas un poisson d'avril : elle a en effet été désignée comme l'une des « 100 entreprises les plus influentes » par le Time.

Pour l'assembler, le magazine explique avoir sollicité son réseau mondial d'éditeurs et de correspondants, ainsi que d'experts de l'industrie. « Ensuite, nous évaluons chacun sur des facteurs clés, notamment la pertinence, l'impact, l'innovation, le leadership, l'ambition et le succès. Le résultat est un éventail diversifié de 100 entreprises aidant à tracer une voie essentielle vers l'avant ».

« Le groupe NSO est fier d'être l'une de ces 100 entreprises les plus influentes et l'une des deux entreprises israéliennes figurant sur cette liste. C'est un honneur et une fierté que les rédacteurs et correspondants de TIME dans le monde entier, ainsi que des experts de l'industrie, aient reconnu le groupe NSO pour son leadership, son innovation et l'impact qu'il a. ».

« NSO a déclaré que le logiciel était destiné à être utilisé par les gouvernements pour lutter contre le terrorisme et le crime, mais certains gouvernements l'auraient utilisé pour cibler des dissidents politiques, des militants et même l'épouse du journaliste assassiné Jamal Khashoggi, selon le Washington Post, une affirmation que NSO nie », précise le Time, sans plus de précisions sur ses motivations.