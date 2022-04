Destination Terre : la Commission veut développer un « jumeau numérique de la Terre »

Elle explique que « l’objectif de l'initiative, qui bénéficie d'une aide initiale de 150 millions d'euros […], est de mettre au point un modèle numérique très précis de la Terre. Ce modèle permettra de suivre, de modéliser et de prévoir les activités naturelles et humaines, ainsi que d'élaborer et de tester des scénarios pour un développement plus durable ».

« Des informations, des services numériques, des modèles, des scénarios, des prévisions et des visualisations de grande qualité seront d'abord fournis aux utilisateurs du secteur public, puis progressivement aux communautés scientifiques, au secteur privé et au grand public », ajoute-t-elle.

Il est prévu que le système «DestinE» (Destination Earth) soit mis en place d'ici fin 2024, avec les éléments suivants :

« Une plateforme de services centrale gérée par l'ESA […]

Un lac de données (Data Lake) exploité par l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques […]

Des jumeaux numériques mis au point par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme ».

Plusieurs documents ont été mis en ligne, notamment une vidéo de présentation, une page dédiée au projet et une brochure d’information.