Google va rajouter des fonctionnalités pour faciliter le fact-checking

Une semaine après que Sundar Pichai ait annoncé que Google investirait 10 millions de dollars pour aider à lutter contre la désinformation sur les réalités et les faits de la guerre en Ukraine, et à la veille de la journée internationale du Fact-Checking, qui aura lieu ce 2 avril, Google annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Google proposera désormais, sur les recherches en anglais aux États-Unis, des conseils pour évaluer les informations en ligne, inspirés d’une nouvelle page de ressources basées sur des recherches d'experts en littératie informationnelle.

Le moteur affichera en outre un nouveau label « highly cited » afin d'aider les internautes à identifier les articles fréquemment cités par d'autres organes de presse, qu'il s'agisse d'un article d'investigation, d'une interview, d'une annonce, d'un communiqué de presse ou d'un reportage local. Il sera bientôt lancé sur mobile en anglais pour les États-Unis et sera déployé à l'échelle mondiale dans les semaines à venir.

Google Actualités sur ordinateur affichera des articles de vérification des faits et les affirmations récemment vérifiées des éditeurs indépendants de votre région, lorsqu'elles sont liées aux principales actualités de la journée, ou à des sujets susceptibles d'être contestés.

Google rappelle en outre qu'il propose par ailleurs un moteur dédié de recherche de fact-checks, qui agrège d'ores et déjà « plus de 150 000 vérifications des faits auprès d'éditeurs réputés du monde entier ».

Le moteur proposera en outre un bouton « About this result » afin d'aider les internautes à en savoir plus au sujet du site dont il est question, ce que les autres sites web en disent, ainsi que le contexte, « comme la couverture de l'actualité », du sujet dont il est question. Annoncée en septembre 2021, la fonctionnalité devrait être « bientôt disponible pour toutes les recherches en anglais dans le monde ».