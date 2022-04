Ubuntu 22.04 Jammy Jellyfish : la bêta publique est là

La version 22.04 d’Ubuntu est de type LTS, pour Long Term Support. Ces moutures ne sortent que tous les deux ans et sont supportées cinq ans, les rendant importantes. Elles servent de base à d’autres distributions, notamment Linux Mint.

La bêta de Jammy Jellyfish permet de lever le voile sur les nouveautés qui attendent les utilisateurs. On y trouve un noyau Linux 5.15, GNOME 42, plusieurs évolutions d’interface, le nouveau logo, un fond d’écran spécifique (il faut apprécier les méduses) et, bien sûr, une mise à jour généralisée des paquets.

Nous reviendrons plus tard dans la journée plus en détail sur ces nouveautés. Précisons d’emblée qu’Ubuntu ne vise pas d’ordinaire les dernières nouveautés. Comme nous le verrons, c’est encore plus vrai avec les versions LTS. Par exemple, la présence de GNOME 42 n’implique pas celle des applications en GTK4.