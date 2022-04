Il n’y aura pas d’E3 en 2022, même pas en ligne ; l’ESA donne rendez-vous en 2023

L’Entertainment Software Association a publié hier un communiqué laconique pour indiquer que « L’E3 reviendra en 2023 dans une version revigorée ».

« Nous avons précédemment annoncé que l’E3 ne se tiendrait pas en présentiel en 2022 en raison des risques pour la santé avec la Covid-19. Aujourd’hui, nous annonçons qu’il n’y aura pas non plus de version en ligne de l’E3 en 2022 », explique l’ESA.

« Nous consacrerons toute notre énergie et nos ressources pour offrir une expérience E3 physique et en ligne revitalisée l’été prochain ». L’Association promet « un tout nouveau format et une expérience interactive ».