L’ESA prépare un moteur P120C+ pour Ariane 6 et Vega-C

L’Agence spatiale européenne rappelle que son actuel moteur P120C sera utilisé à la fois sur Ariane 6 et Vega-C, le C de P120C étant pour « commun ».

Le moteur s'allume pendant environ 130 s en brulant 142 tonnes de carburant « pour fournir une poussée au décollage d’environ 4500 kN. Il a été développé par Europropulsion, qui appartient conjointement à Avio et ArianeGroup ». Le P120C mesure 13,5 m de long et 3,4 m de diamètre.

« Des plans pour une version plus puissante de ce moteur, appelé P120C +, sont déjà en cours », indique l’Agence spatiale européenne. « Avec 14 t supplémentaires de propergol solide dans un boîtier allongé d’un mètre environ, le P120C+ permet d’avoir une charge utile plus importante ».

« Cela rendrait les fusées Ariane 6 et Vega-C plus compétitives et polyvalentes, élargissant ainsi l’éventail des possibilités de mission. Le nouveau moteur remplacerait le P120C pour une utilisation sur Ariane 6 et Vega-C ». Le 120C+ sera « une des propositions soumises pour examen lors de la réunion du Conseil de l’ESA au niveau ministériel en 2022 ».

Mais avant d’en arriver là, il faut déjà faire décoller Vega-C et Ariane 6… d’autant plus en cette période compliquée avec le retrait de Soyouz.