WhatsApp améliore l’envoi et la réception des messages vocaux

La messagerie ajoutera au cours des prochaines semaines plusieurs fonctions bienvenues pour la gestion des messages vocaux, restés basiques dans leur approche depuis leur introduction en 2013.

WhatsApp va permettre par exemple de continuer à écouter un message commencé en sortant de la conversation en cours. Le lecteur s’affichera alors en haut de l’écran, avec les contrôles habituels.

Surtout, pendant l’enregistrement, il est enfin possible de faire pause et de reprendre, par exemple si l’on est dérangé. De plus, une visualisation en forme d’onde permet d’avoir un retour visuel sur ce que l’on enregistre. Et ce n’est pas tout, puisque l’on pourra écouter son enregistrement avant de l’envoyer.

Ces fonctionnalités d’enregistrement, considérées comme basiques depuis longtemps et disponibles dans de nombreuses autres messageries, dont Telegram, sont complétées par quelques ajouts pour la lecture.

Ainsi, si vous faites pause dans une lecture, vous pourrez reprendre plus tard où vous vous étiez arrêté. En outre, on pourra accélérer la lecture en x1,5 ou x2.

Il n’y a plus qu’à attendre l’arrivée de ces nouvelles fonctions.