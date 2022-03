Google Docs se met au Markdown

Pour être précis, ce n’est pas la première fois que Google ajoute des éléments Markdown dans son service, mais ce support était minimal : les listes (à puces ou numérotées) et les cases à cocher.

Comme annoncé dans un billet de blog, on peut cette fois parler de vrai support… en tout cas d’un début. Sont pris en charge les indentations de titres, le gras, l’italique, le texte barré et les liens. On est loin bien sûr des capacités offertes par les logiciels que nous avions testés, mais c’est déjà plus sérieux.

La gestion du Markdown, désactivée par défaut, est faite via la correction automatique. On gère celle-ci depuis Outils > Préférences.

On peut déjà citer deux problèmes avec ce support. Déjà, la prise en charge du texte barré s’effectue avec des - et non des ~. Surtout, l’utilisation du markdown est « absorbée » au fur et à mesure de la rédaction, Google Docs appliquant directement le style requis. Malheureusement, et contrairement à de nombreux éditeurs, il n’existe pas de mode d’affichage des balises. Une fois celles-ci interprétées par Docs, on ne peut plus le voir.

Au moins, le support de ces balises permettra aux personnes l’utilisant fréquemment de se servir du Markdown pour formater leur texte au fur et à mesure de la frappe. Plus besoin d’aller chercher la souris, de sélectionner le texte puis d’appliquer un format par un bouton ou un raccourci clavier. Quand on le maîtrise, le Markdown permet de vrais gains de temps.

Cet apport pourrait également servir aux personnes ayant des textes déjà formatés en Markdown et qui auraient besoin, pour une raison ou une autre, d’en publier une version sur Google Docs. Ce dernier interprétera correctement les balises principales. Sauf le texte barré.

La nouvelle fonction concerne tous les comptes, y compris grand public. Elle est en cours de déploiement. Pour celles et ceux ayant des besoins plus poussés en édition de texte, nous avions pris en main de nombreux logiciels :