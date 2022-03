Facebook a payé une campagne de déstabilisation médiatique de Tiktok

La société mère de Facebook, Meta, a mandaté l'une des plus grandes sociétés de conseil républicaines des États-Unis pour orchestrer une campagne nationale visant à retourner le public contre TikTok, révèle le Washington Post.

La campagne va de la publication d'éditoriaux et de tribunes libres dans les principaux organes d'information régionaux à la promotion d'histoires douteuses. Par exemple sur les tendances présumées de TikTok qui seraient en fait nées sur Facebook, en passant par l'incitation des journalistes politiques et politiciens locaux à « éliminer son plus grand concurrent ».

Les employés de l'entreprise, Targeted Victory, ont travaillé pour saper TikTok par le biais d'une campagne médiatique et de lobbying à l'échelle nationale décrivant l'application détenue par la société ByteDance, basée à Pékin, comme « un danger pour les enfants et la société américains », selon des e-mails internes partagés avec le Post.

Les lobbyistes ont également été encouragés à utiliser la notoriété de TikTok comme un moyen de « détourner les propres préoccupations de Meta en matière de confidentialité et d'antitrust ».

Certains des e-mails ciblant TikTok ont ​​​​été envoyés en février, peu de temps après l'annonce d'un Facebook ayant perdu des utilisateurs pour la première fois en 18 ans.

Dans un rapport interne divulgué l'année dernière par la lanceuse d'alerte Frances Haugen, les chercheurs de Facebook estimaient que les adolescents passaient « 2 à 3 fois plus de temps » sur TikTok qu'Instagram, et que la popularité de Facebook auprès des jeunes avait chuté.

Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a défendu la campagne : « Nous pensons que toutes les plateformes, y compris TikTok, devraient faire l'objet d'un examen minutieux compatible avec leur succès croissant ».