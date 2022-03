Arc (Alchemist) : Intel dévoile ses premiers GPU mobiles, la carte graphique arrive

Comme prévu, le constructeur a présenté hier ses solutions pour PC portables, constituant une alternative aux GeForce et Radeon pour accompagner ses processeurs Core.

Le constructeur reste fidèle à sa segmentation 3, 5, 7, seule l'offre d'entrée de gamme étant désormais disponible à travers les A350M et A370M. Les A550M, A730M et A770M arriveront d'ici l'été, comme certaines technologies telles que XeSS.

Contrairement à AMD et NVIDIA, on apprécie que cette partie du marché ne soit pas occultée ou laissée à des modèles d'ancienne génération, trop castrés. Ici, la segmentation se fait surtout sur le nombre d'unités, les fréquences, l'interface mémoire et la quantité disponible, ainsi que le TDP.

Intel met bien entendu en avant ses technologies maison et annonce fièrement être le premier à mettre sur le marché des GPU avec un moteur vidéo capable de compresser l'AV1 matériellement, ce qui avait déjà été annoncé pour Arctic Sound M, visant les serveurs.

Reste maintenant à découvrir les PC portables qui intègrent ces puces et ce qu'ils ont dans le ventre. La première carte graphique d'Intel a également été dévoilée, visuellement. Elle devrait être lancée d'ici l'été elle aussi.

Notez enfin que de nouveaux pilotes graphiques Intel sont disponibles, les 30.0.101.1325. Ils apportent le support des premiers GPU Alchemist, mais aussi le panneau de gestion Arc Control, qui ne nécessite pas de compte pour être utilisé.