Sailfish OS 4.4.0 Vanha Rauma est là avec d’importantes nouveautés

Vanha Rauma est le nom donné par les développeurs à cette mise à jour du système mobile. Elle contient des améliorations majeures.

Par exemple, le moteur de rendu web fait un grand bond, en passant de la version ESR 60 de Mozilla Gecko (le moteur de Firefox) à l’ESR 78, soit la plus récente Extended Support Release au moment où le travail a commencé. On en est depuis à la 91. L’expérience web n’en est pas moins largement améliorée par la mise à jour.

Parmi les autres améliorations, citons l’appairage Bluetooth via NFC, l’arrivée de filtres dans l’applications Camera, une barre de défilement chronologique dans Galerie, une évolution de la base au niveau de sécurité r62 d’Android 10, ou encore des améliorations pour l’audio et la vidéo des appels dans les applications Android (dont Telegram, Whatsapp et Threema).