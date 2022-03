Fedora 36 a sa bêta publique

C’est avec un peu de retard – comme souvent pour Fedora – que la distribution Linux se dévoile officiellement en version 36, via une bêta publique. L’équipe en espère de nombreux retours.

Nous avions passé en revue les nouveautés majeures dans notre article il y a quelques semaines. Pour rappel, Fedora 36 passe à GNOME 42, au noyau Linux 5.17, permet aux sessions Wayland de fonctionner avec le pilote propriétaire NVIDIA, modernise l’ensemble des composants, affiche les noms d’unités dans les messages systemd, etc.

La page de l’annonce contient des liens vers toutes les variantes. En plus de Workstation, on trouve des bêtas pour Server ou encore IoT. Tous les Spins sont à jour également : KDE Plasma, Xfce, LXDE, LXQT, Mate-Compiz, Cinnamon, Soas et i3 Tiling WM.