Bouygues Telecom « Financement smartphone » : un financement flexible, mais un forfait avec engagement

L’opérateur vient de lancer « une solution de financement simple et innovante ». En l'occurrence, il s’agit de donner plus de flexibilité dans le choix d’un crédit par un client. Il « peut choisir le montant de ses mensualités, la durée de remboursement 12, 24 ou 36 mois ainsi que le montant de son apport (à partir de 1 euro) et peut décider à tout moment du remboursement anticipé sans frais ».

Pour la partie crédit, Bouygues Telecom s’est associé à Younited et, « à l’occasion de son lancement, Financement smartphone sera proposé à taux 0 % ». La demande de crédit est « 100 % digitale, accessible depuis un mobile ou tablette ».

Une offre qui pourrait en intéresser plus d’un, mais elle n’est accessible que pour « les offres Sensation avec Smartphone 90 Go et plus ». Ce dernier est un forfait avec un engagement de deux ans, à 24,99 euros pendant un an, puis 35,99 euros ensuite.