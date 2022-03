Votre véhicule est équipé d’un « rétroviseur numérique » et d’un « système de vue aérienne »

La Commission d’enrichissement de la langue française a publié une nouvelle salve de traductions officielles au Journal officiel. Cette fois, c’est dans le vocabulaire de l'automobile que l’instance trempe sa plume bleu-blanc-rouge.

On ne dira plus « birdview system », mais « système de vue aérienne ». « e-Mirror » devra être jeté comme un vulgaire emballage d’hamburger, pour laisser place à « rétroviseur numérique ». Votre véhicule est équipé d’un « infotainment system » ? Syntax error ! Il embarque désormais un « système d'infodivertissement ».

Le 19 mars dernier, elle diffusait une autre liste, concernant les télécommunications. Les « DDoS Attack » n’existent plus, vive les « attaques collectives par saturation de service » ! « Phreaking » et « telephone hijack » sont officiellement remplacés par « escroquerie téléphonique ». D’autres traductions à consulter dans la liste.

Ces versions officielles s’imposent à toutes les composantes de l’État, comme le prévoit ce décret de 1996 : « les termes et expressions publiés au Journal officiel sont obligatoirement utilisés à la place des termes et expressions équivalents en langues étrangères [...] dans les décrets, arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres, dans les correspondances et documents, de quelque nature qu'ils soient, qui émanent des services et des établissements publics de l'État ».