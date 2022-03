Windows 11 : une vaste mise à jour optionnelle de stabilité

Windows Update affiche actuellement une mise à jour optionnelle estampillée 22000.593 (KB5011563). Elle était dans le canal de test Beta il y a encore quelques semaines.

Elle devrait être déployée au cours du prochain Patch Tuesday, mais il est possible de la récupérer maintenant.

Considérée comme stable, elle vient apporter une longue série de correctifs au système, en plus d’une nouveauté : la possibilité d’afficher jusqu'à quatre notifications en même temps, trois de haute priorité et une normale. La haute priorité est réservée aux applications gérant des appels, rappels ou alarmes.

Les corrections fournies sont nombreuses : applications UWP ne se lançant plus automatiquement après une mise à jour, SystemSettings.exe qui pouvait planter, searchindexer.exe qui ne faisait parfois plus son travail, un temps de démarrage trop long en cas d’équipement 5G, un Remote Desktop Service instable quand le nombre d’utilisateurs connectés dépasse les 100, etc.

Comme souvent dans ce genre de liste, de nombreux problèmes sont très spécifiques et n’apparaissent que dans des conditions précises.

Un seul problème connu sur cette mise à jour, mais qui traîne depuis un moment : les disques de récupération créés avec l’utilitaire Sauvegarde et Restauration peuvent ne pas démarrer sur un Windows 11 ayant reçu les correctifs du 11 janvier ou sur une version plus récente.

Un problème… très spécifique, car l’utilitaire en question date de Windows 7 et n’est mis en avant nulle part par Windows 11.