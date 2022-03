Clearview se vante d'avoir plus de 20 milliards de photos et plus de 3 000 clients

Faisant fi de ses nombreuses casseroles, condamnations et injonctions à effacer les données et photos qu’elle a illégalement collectées, Clearview AI lance la version 2.0 de sa plateforme de reconnaissance biométrique faciale.

Elle contiendrait désormais plus de 20 milliards de photos et serait utilisée par « plus de 3 100 agences à travers les États-Unis, dont le FBI, le Département de la sécurité intérieure et des centaines d'agences locales ».

Il s'agirait de « la mise à niveau la plus importante depuis la sortie de sa plateforme initiale ». Clearview avance que sa nouvelle plateforme « est accompagnée d'une formation pour les utilisateurs enregistrés et d'étapes de vérification supplémentaires pour s'assurer que l'outil est utilisé légalement et aux fins d'enquête prévues ».

Clearview AI 2.0 proposerait en outre « des outils d'amélioration d'image qui permettent aux enquêteurs d'utiliser des images précédemment considérées comme inutilisables » :

« Avec Clearview AI 2.0, les images avec des occlusions faciales, celles avec un faible éclairage et celles avec une résolution inférieure sont désormais plus utilisables. Il offre également un suivi amélioré des flux de travail et des capacités de création de rapports complètes qui permettent une surveillance administrative stricte pour aider à limiter les atteintes à la vie privée et les excès de la police. »

Clearview AI se targue également d'avoir « obtenu un brevet américain pour son algorithme unique de reconnaissance faciale, qui a fonctionné presque parfaitement lors du récent test du fournisseur de reconnaissance faciale (FRVT) du National Institute of Standards & Technology (NIST), se classant n° 1 aux États-Unis et le meilleur 10 mondial dans toutes les catégories ».