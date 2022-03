Tables BGP, Twitter et la Russie : « Il existe beaucoup plus de maladroits que de malveillants »

Les annonces BGP permettent pour rappel de diriger le trafic Internet vers un serveur ou un autre. Le moindre problème peut avoir des conséquences importantes sur la disponibilité des sites.

Hier, RTComm.ru (un FAI russe) a revendiqué des IP normalement utilisées par Twitter (104.244.42.0/24), alors que le réseau social est restreint en Russie sur fond de sanctions suite à la guerre en Ukraine.

Faut-il y voir un lien, des représailles ? Pas si vite pour Stéphane Bortzmeyer : « Il faut juste se rappeler qu'il existe beaucoup plus de maladroits que de malveillants. Les annonces BGP erronées sont un classique, et on en avait longtemps avant la guerre ». Il ajoute que, « en plus, cette fois-ci, il semble que la RPKI ait joué son rôle ».