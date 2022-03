En version électronique, les professions de foi des 12 candidats

Les professions de foi seront adressées par courrier postal dans les prochains jours. Les impatients pourront d’ores et déjà consulter ces déclarations en version électronique sur le site de la CNCCEP (ou « Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle »).

Trois versions sont disponibles : une version générale de la déclaration (PDF), miroir de celle envoyée par La Poste en version papier, une version audio et une version en langage FALC (Facile A Lire et à Comprendre). « Cette version est destinée aux personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Elle privilégie l’usage des mots courants et l’emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte ».

« L’obligation pour les candidats aux élections de produire une version de leur déclaration rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension constitue une nouveauté ». Elle est « désormais inscrite à l’article R. 38-1 du code électoral est désormais applicable à toutes les élections », précise la CNCCEP.

Manquent toutefois à l’appel, les versions FALC de Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pecresse et Fabien Roussel.