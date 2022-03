Rolling Rhino Remix, une rolling release non officielle d’Ubuntu

Le fonctionnement en rolling release – aussi appelé version progressive – implique une intégration continue des nouveautés dans une distribution. Les mises à jour sont donc déployées continuellement, et pas par l’intermédiaire de versions classiques.

Depuis presque le début, Ubuntu s’appuie sur ces versions, à raison de deux par an, toujours en avril et octobre. À ce jour, aucune déclinaison rolling release n’a été proposée, alors que beaucoup d’autres s’y mettent, comme Tumbleweed chez Suse. Un mouvement initié il y a longtemps par Arch Linux et dont la popularité grandit.

Des développeurs se sont donc lancés dans un projet : donner à Ubuntu une version progressive. Il y a des manipulations à réaliser, en commençant par récupérer une image ISO modifiée. Il faudra ensuite « l’initialiser » puis se servir d’un outil spécifique modifiant les capacités d’apt, afin que le système puisse être mis à jour en dehors des clous habituels.

Rolling Rhino Remix est un projet de passionnés avant tout. Les développeurs accueillent volontiers toutes les personnes que ce développement peut intéresser. L’ensemble du projet et de ses ressources est disponible sur GitHub.