Importante mise à jour de sécurité pour Chrome et Edge

Une vulnérabilité critique a été trouvée par une personne inconnue le 23 mars dans Chromium. Elle touche le moteur V8 et est de type « confusion de type ». Elle est estampillée CVE-2022-1096.

On n’en sait guère plus, sinon que cette brèche est activement exploitée et bénéficie d’un correctif, déployé sur Chrome comme sur Edge. Il est donc recommandé de l’appliquer aussi rapidement que possible.

Vous possédez déjà le correctif si vous avez la mouture 99.0.4844.84 de Chrome ou 99.0.1150.55 d’Edge. À chaque fois, la faille concerne aussi bien Windows que macOS et Linux.

À noter que la faille doit être suffisamment sérieuse pour que ces correctifs soient déployés hors du cycle habituel des mises à jour.